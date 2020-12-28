Kuraklık krizi kapıda mı? 0:00 / 0:00

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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının dünkü yayınında Türkiye'nin son dönemdeki kuraklık sorunu tartışıldı.

Programa katılan DSİ Eski Genel Müdürü ve ODTÜ EMERİTUS Öğretim Görevlisi Prof.Dr.Doğan Altınbilek, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mikdat Kadıoğlu ve İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Tarımsal Meteoroloji Uzmanı Prof.Dr. Levent Saylan önemli açıklamalarda bulundu.

"SUYA AŞIRI TALEP VAR"

Programda kuraklık sorununun iklim kaynaklı olmadığını söyleyen Prof.Dr.Mikdat Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye zaten su stresinde olan bir ülke. Son döneme bakınca ise aslında İstanbul'da çok büyük bir kuraklık yok. İç Anadolu ve Ege'de daha fazla bir kuraklık söz konusu. İstanbul'da ise barajlara taşınan suyun olduğu bölgede kuraklık var. İstanbul nüfusu, İstanbul su havzalarına göre yeterli olsaydı su problemi olmayacaktı.

"FARKLI BÖLGELERDEN GETİRMEK DE ÇÖZÜM DEĞİL"

Yani aslında su problemimiz iklim değişikliğinden veya kuraklıktan dolayı değil. Suya aşırı talep var. Aslında bu su kıtlığı. Barajlardaki suyun az olması, değişik havzalardan taşınan suyun yeterli olmaması ve günde 3 milyon metreküp suyun çekilmesinden kaynaklanan bir durum var. Yani İstanbul'daki sorun nüfus ile su kaynakları arasında bir dengenin olamamasından kaynaklanıyor. İstanbul'da kapasitenin üzerinde bir şehir kuruldu. Ancak suyu farklı bölgelerden getirmek de çözüm değil."

"3 VAN GÖLÜ KADAR ALAN KURUDU"

Prof.Dr. Doğan Altınbilek ise yaptığı açıklamada, "İstanbul'un su ihtiyacı ile Ankara'nın ihtiyacı tabiki çok farklı. Bunun yanında göllerde de bir kuruma söz konusu. Öyle ki 3 Van Gölü kadar alan kurudu son 60 yılda. Bu açıdan örneğin İç Anadolu'da kuru tarım yapılması bir çözüm olabilir" şeklinde konuştu.

"TARIMDA MART AYINDA SORUN OLABİLİR"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Tarımsal Meteoroloji Uzmanı Prof.Dr. Levent Saylan da, "Karadeniz dışındaki yerler kuraklık sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Şu anda ise tarımsal su ihtiyacında ciddi bir sorun söz konusu değil. Tarımsal anlamda ise örneğin buğdayda Mart ayında su ihtiyacı fazla olacak ve esas sorun da o zaman görülebilir" dedi.