        İzmir'de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerine yılbaşı gecesi mola verileceği açıklandı

        Giriş: 29.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:04
        İzmir'de kesintilere yılbaşı molası
        İzmir'de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerine yılbaşı gecesi mola verileceği açıklandı.

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerine, yılbaşı gecesi ara verileceği duyuruldu.

        YILBAŞI GECESİ MOLA VERİLECEK

        Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes olmak üzere toplam 13 ilçede her gün 23.00-05.00 saatleri arasında yapılan kesintinin, 31 Aralık gecesi uygulanmayacağı bildirildi. İzmir'de 6 Ağustos'ta uygulanmaya başlanan planlı su kesintileri, ilk olarak 3 günde 1 olacak şekilde planlanmıştı. 9 Eylül'den itibaren 2 günde 1 yapılmaya başlanan kesintiler, 10 Aralık'tan sonra her gün uygulanmaya başlanmıştı.

        TAHTALI BARAJI'NDA SU MİKTARI YÜZDE 0,17'YE GERİLEDİ

        Diğer yandan kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'ndaki su miktarı, tarihinin en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 0,17'ye düştü. Gördes ve Balçova Barajı'nda su kalmadı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 2,38, Ürkmez Barajı'nda 6,68, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 46,55'e geriledi. Barajlarda su seviyesinin azalması sonucu ihtiyacın büyük bir bölümü yer altı su kaynaklarından karşılanmaya başlandı.

