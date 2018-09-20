Açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi çerçevesinde, üreticinin primine sağlanan yüzde 60 devlet desteği ile uygulamaya alınan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına olan ilginin her geçen yıl arttığı; 2018 yılında sırasıyla buğday, arpa, yulaf, tritikale ve çavdar ürünleri için 85 bin adet civarında poliçe tanzim edildiği belirtildi ve şu ifadeler yer aldı: “Bu yıl Türkiye genelinde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası saha gözlem ve verim tespitleriyle ile ilgili olarak sürdürülen titiz ve özverili bir sürecin ardından, kapsamdaki tüm ürünler için saha çalışmaları sona ermiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda, 26 İlin 89 İlçesinde, ürün bazında belirlenen ve poliçede yazılı olan ilçe bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği tespit edilmiş ve bu ilçelerdeki tüm sigortalı üreticiler hasar ödemesine hak kazanmıştır. Konuyla ilgili www.tarsim.gov.tr kurumsal internet sitesinde yer alan ‘İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Sorgulama’ ekranından, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde bilgi edinilebilecektir.



TARSİM, 2019 yılında da İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası teminatı sağlamaya devam edecektir. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için Bitkisel Ürün Sigortalarında yeni üretim sezonunun açılmasını takiben Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili sistemlerine kayıt yaptırmalarını ya da kayıtlarını güncellemelerini ve ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla poliçelerini düzenletmelerini tavsiye ediyoruz”

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