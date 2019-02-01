Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihinin 31 Ocak olduğu lokasyonlarda bu tarihin 15 Şubat’a kadar uzatıldığı bildirildi.

Tarsim açıklamasında "Şimdi vakit kaybetmeden size en yakın yetkili sigorta acentesine giderek priminize sağlanan %60 Devlet desteği ve çeşitli ödeme kolaylıkları ile Kuraklık Verim Sigortanızı yaptırın" denildi.