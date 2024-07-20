Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın iki kurumu Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergisi sanatseverlerle buluşmaya devam ederken, küratörler M. Baha Tanmanile K. Mehmet Kentel’in sergiyi ve serginin arka planını anlattıkları iki video yayınlandı. Pera Müzesi’nin YouTube hesabından paylaşılan videolarda, sergide yer alan eserlerin yanı sıra “panorama” formunun geçmişine dair de kapsamlı bilgiler veriliyor.

REKLAM Sergideki panoramalara Tanman’la yakın mercek Merkezine 19. yüzyıl panoramalarını ve panoramik imgelerini almakla birlikte, panoramik bakışın erken modern döneme uzanan örneklerini de kapsayan ve İstanbul’un bu tarih içerisindeki konumunu yeniden düşünmeye davet eden Tam Yerinden sergisinin hareket noktası; Galata Kulesi'nden çizilmiş, yaratıcısı bilinmeyen üç buçuk metrelik bir İstanbul panoraması. Şehrin tarihi topografyasına dair ilginç ayrıntılar sunan bu panoramayla ilgili detayları ve panoramalar sayesinde edinilen bilgilerden dikkat çekici örnekleri serginin küratörlerinden M. Baha Tanman, “İstanbul Panoraması ve Süleymaniye Camii’nden Manzara Seyri” başlıklı videoda anlatıyor. Tanman ayrıca, manzara seyretmenin, seyir keyfinin Türk kültüründeki yeriyle ilgili de tarihsel aktarımlarda bulunurken, başta Galata Kulesi ve Süleymaniye Camii olmak üzere İstanbul’un en güzel seyir noktalarını da anlatıyor.

REKLAM Kentel, Barker’ın İstanbul Panoraması’nı anlatıyor Pera Müzesi’nin Tam Yerinden sergisi kapsamında YouTube hesabından sanatseverlerle paylaştığı bir diğer video ise “Panoramanın İcadı ve Barker'ın İstanbul Panoraması”. Serginin küratörlerinden K. Mehmet Kentel, bu videoda “panorama”nın yaratıcılarından Henry Aston Barker’ın, onun 1800’de Galata Kulesi’nden çizdiği, ilk 360 derecelik İstanbul panoraması olma özelliğini taşıyan ve 1801 ile 1802’de Londra’da sergilenen çalışması “İstanbul Panoraması”nı ve panoramaların tarihsel yolculuğunu anlatıyor.

Barker’ın panoramasıyla 3 boyutlu bir deneyim Pera Müzesi’nin Tam Yerinden sergisi ile bağlantılı olarak YouTube hesabında bulunan bir diğer video ise Barker’ın İstanbul Panoraması’nın kayıp olan ilk iki paftasının 3 boyutlu animasyonla hareketlendirildiği “Tam Yerinden: Barker'ın İstanbul Panoraması”. Panorama tarihinin en önemli eserlerinden biri olan “İstanbul Panoraması”ndaki tarihi yarımada detaylarının yer aldığı bu özel video, hem Barker’ın panoramasını sıra dışı bir deneyimle keşfetme hem de eski İstanbul’un sokaklarında 3 boyutlu bir gezintiye çıkma imkânı sunuyor.

Seutter, Merian, Feraud, Barker, Gudenus, Schranz, Melling, Dunn, Robertsongibi İstanbul’a panoramik bakan sanatçıların çalışmalarından bir seçkiyi bir araya getiren Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergisi 18 Ağustos’a kadarPera Müzesi’nde ziyaret edilebilir. Küratörlüğünü Çiğdem Kafescioğlu, K. Mehmet Kentel ve M. Baha Tanman’ın üstlendiği sergiye Pera Müzesi web sitesinde yer alan Dijital Sergiler sekmesinden çevrimiçi olarak da ulaşılabilir.