Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi'nde Kurban Bayramı tarihi de yer aldı.

Bilindiği üzere Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13'üncü günlerinde kutlanır. Miladi Takvim ve Hicri Takvim arasındaki 10 günlük zaman farkı nedeniyle kurban bayramı her yıl bir önceki yıla göre 9, 10 veya 11 gün daha erken başlar.

Buna göre; Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz, son günü ise 23 Temmuz Cuma gününe denk gelmekte.