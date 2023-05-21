*2023 Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren başlayacak. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak.