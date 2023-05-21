Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor! 2023 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı tarihi Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte en çok merak edilen dini günler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı Hicri Zilhicce Ayı'nın 10, 11, 12 ve 13. gününde kutlanıyor. Ancak Hicri ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl bir önceki yıla göre 10 - 11 gün erken başlıyor. Peki, bu yıl 2023'te Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilen detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor! 2023 Kurban Bayramı tarihi

    Kurban Bayramı 2023 tarihi öncesi geri sayım sürüyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 2023 Dini Günler Takvimi'ne göre Kurban Bayramı tarihi...
  • Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor! 2023 Kurban Bayramı tarihi

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
  • Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor! 2023 Kurban Bayramı tarihi

    2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
  • Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor! 2023 Kurban Bayramı tarihi

    2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

    Kurban Bayramı 4 gün sürecek böylelikle 1 Temmuz Cumartesi günü bitmiş olacak.

     
  • Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor! 2023 Kurban Bayramı tarihi

    *2023 Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren başlayacak. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.