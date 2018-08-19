İslam dünyası bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın heyecanı ve sevincini yaşıyor. Bayram için hazırlıklar şimdiden başladı. Planların başında ise Kurban Bayramı namazı var... İslam dünyası Kurban Bayramı'nın ilk gününde cemaat halinde camilerde Kurban Bayramı namazı kılacak. Peki; Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte; Ankara - İstanbul - İzmir Kurban Bayramı namazı saatleri ve il il Diyanet Kurban Bayramı namazı saatleri -2018 ...

İSTANBUL KURBAN BAYRAMI NEMAZI SAATİ - 2018

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla beraber megakent İstanbul'da çalışanların bir kısmı tatil için yola çıktı. Bayramın ilk gününü İstanbul'da geçirecekler ise Kurban Bayramı namaz saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarfından yayımlanan Kurban Bayramı namaz saatlerine göre İstanbul'da 2018 Kurban Bayramı Namzı saati: 07.00

ANKARA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ -2018

Başkent Ankara'da cami ve mescitlerde Kurban Bayramı namazı için hazırlıklar devam ediyor. Kurban Bayramı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte Ankaralılar bayram namazı için cami ve mescitleri dolduracaklar. Ankara Kurban Bayramı namaz saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından saat 06.46 olarak belirlendi.

İZMİR KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ - 2018

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler tatil beldelerine akın etti. Ege'nin incisi İzmir'de bu merkezler arasında yer alıyor. Bayram namazı için cami ve mescitlere gidecek İzmirliler ve İzmir'e tatil için gelenler, İzmir bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 İzmir Kurban Bayramı namaz saatini 07.11 olarak ilan etti.

DİYANET KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ - 2018

Türkiye, 2018 yılı Kurban Bayramı'nı idrak etmeye hazırlanıyor. Bayramın birinci günü, günün ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar Kurban Bayram namazı için cami ve mescitlere akın edecekler. Bayram namazı için yurdun dört bir yanında camilere gidecekler 2018 Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il 2018 Kurban Bayramı namaz saatleri açıklandı. İşte 2018 Kurban Bayramı namaz saatleri:

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

KURBAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ