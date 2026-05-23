Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kurban Bayramı'nda görünmeyen risk: Sessiz protein yükü

        Kurban Bayramı'nda görünmeyen risk: Sessiz protein yükü

        Kurban Bayramı'nda artan kırmızı et tüketimi, düzensiz öğünler ve uzun süren sofralar sindirim sistemini zorlayabiliyor. Ancak uzmanlara göre bayram döneminde yalnızca fazla yemek değil; yüksek protein yükü, lif yetersizliği ve sosyal yeme baskısı da sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek, özellikle son yıllarda yaygınlaşan yüksek protein odaklı beslenme alışkanlıklarının bayram sofralarında kontrolsüz şekilde artabildiğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 10:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban Bayramı'nda görünmeyen risk: Sessiz protein yükü

        Bayram döneminde kırmızı et ve hamur işi tatlı tüketimi artarken, fiziksel aktivitenin azalmasının sindirim sistemi üzerinde ciddi yük oluşturabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek, özellikle liften fakir beslenmenin bağırsak dengesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Sürekli kırmızı et ağırlıklı beslenmenin bağırsak mikrobiyotasını etkileyebildiğini ifade eden Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, "Fazla kırmızı et tüketimi bağırsaktaki faydalı bakterilerin azalmasına neden olabilir. Özellikle lif tüketiminin yetersiz olduğu bayram sofralarında şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlar daha sık görülebiliyor. Bu nedenle et tüketimini sebzeler, yeşillikler ve tam tahıllarla dengelemek oldukça önemli" dedi.

        REKLAM

        ETİN YANINDA LİF KAYNAKLARINA YER AÇIN

        Et tüketiminin yanında lif açısından zengin besinlerin mutlaka sofrada bulunması gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Deniz Pirçek; özellikle roka, maydanoz, semizotu ve marul gibi yeşilliklerin sindirim sistemini desteklediğini söyledi. Brokoli, enginar, karnabahar ve brüksel lahanası gibi yüksek lifli sebzelerin de bayram sofralarında daha fazla yer alması gerektiğini belirterek beyaz pirinç yerine bulgur, karabuğday veya kinoa gibi kompleks karbonhidratların tercih edilmesini önerdi.

        Kuru baklagillerin de önemli bir lif kaynağı olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, "Mercimek, nohut, barbunya gibi besinler hem bağırsak sağlığını destekler hem de öğünlerin daha dengeli olmasına katkı sağlar" diye konuştu.

        FAZLA PROTEİN VÜCUDU YORABİLİYOR

        Bayram sofralarında kontrolsüz şekilde artan protein tüketiminin vücutta sessiz bir yük oluşturabileceğini söyleyen Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, özellikle aşırı kırmızı et ve sakatat tüketiminin sindirim sistemini zorlayabildiğine dikkat çekti.

        Pirçek, "Kırmızı et gibi yoğun protein kaynaklarının sindirimi daha uzun sürer. Lif tüketiminin yetersiz kalmasıyla birlikte gaz, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca fazla protein tüketimi karaciğer ve böbreklerin çalışma yükünü artırabilir" ifadelerini kullandı.

        Aşırı protein tüketiminin ürik asit seviyelerini yükselterek gut ataklarını tetikleyebileceğini de belirten Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, "Bayram sonrası hissedilen halsizlik ve ağırlık hissi yalnızca tatlı tüketiminden değil yoğun protein yükünden de kaynaklanabiliyor" dedi.

        REKLAM

        Bayram sofralarının yalnızca yemek değil; aynı zamanda gelenek, paylaşım ve sosyal bağ anlamı taşıdığını da belirten Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, sosyal yeme baskısının da kontrolsüz tüketimi artırabildiğini söyledi.

        "‘Bir tabak daha al", "bayramda diyet mi olur?' gibi cümleler çoğu zaman masum görünse de kişiler üzerinde fark edilmeden baskı oluşturabildiğini söyledi ve özellikle aile ortamlarında ikramı reddetmenin bazı kişilerde suçluluk hissi oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu durumun ise fiziksel açlıktan çok duygusal nedenlerle yeme davranışını tetikleyebildiğini belirten Pirçek, "Bayram sonrası hissedilen suçluluk duygusu çoğu zaman yeni bir kısır döngüye yol açabiliyor. Oysa önemli olan kusursuz beslenmek değil, dengeyi koruyabilmek ve bedenin sinyallerini fark edebilmek" şeklinde konuştu.

        BAYRAM TABAĞINA DİKKAT!

        Bayram sofralarında amaçlanan şeyin yalnızca protein tüketmek değil, öğünü dengelemek olduğunu vurgulayan Pirçek, ideal bir bayram tabağında etin yanında mutlaka sebze, salata ve kompleks karbonhidrat kaynaklarının bulunması gerektiğini belirtti.

        Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, "Et tüketiminin yanında bol yeşillik, sebze ve yeterli su tüketimi sindirim sistemini destekler. Bayram boyunca küçük porsiyonlarla ilerlemek, öğün dengesini korumak ve fiziksel aktiviteyi tamamen bırakmamak da oldukça önemlidir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tokat'ta taşkın riskine karşı dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi

        Tokat'ta, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ve bölgenin yağış almasının ardından kente giden Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın bu anlamda güvenlikli bölgelere alınması ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"
        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        "Hikayeyi tamamladık"
        "Hikayeyi tamamladık"
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı