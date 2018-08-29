Kurban Bayramı tatili için çok sayıda kullanıcının 16 Ağustos itibarıyla yola çıktığı gözlemlendi. Yandex Navigasyon bu tarihten başlayarak 10 gün boyunca normal bir haftaya göre yüzde 30 daha fazla açıldı. 3 milyon kullanıcı 7,5 milyon defa rota oluşturdu. Bayram seyahati döneminde uygulama içinde yapılan toplam aramalar ise bir önceki haftaya göre yüzde 20 arttı.

Toplam mesafede rekor seviyeye ulaşıldı

Bayram tatili döneminde Yandex Navigasyon kullanıcılarının kat ettiği toplam mesafe rekor seviyeye ulaştı. 3 milyon kullanıcı, yaklaşık 190 milyon kilometreye yakın yol katetti. Böylece kullanıcıların 16 - 26 Ağustos tarihleri arasında katettiği mesafe, bir önceki 10 günlük döneme göre yüzde 60 büyüme gösterdi.

En fazla yol giden kullanıcı 4.308 km katetti

Bazı kullanıcılar, gidilen mesafenin uzaklığı ya da farklı noktalara doğru yapılan seyahatler gibi nedenlerle Yandex Navigasyon’u daha yoğun olarak kullandı. Bayram tatili döneminde en fazla yol giden kullanıcının katettiği mesafe toplam 4.308 km oldu.

İzmir uygulamanın en çok kullanıldığı tatil bölgesi oldu

Bayramda yoğun olarak kullanım yapılan tatil bölgeleri; İzmir, Antalya, Balıkesir ve Muğla gibi iller oldu. Bu döneminde kullanımın en çok arttığı iller ise yine İzmir’in liderliğinde, Antalya, Tekirdağ, Balıkesir ve Adana olarak sıralandı.

En çok benzinlikler arandı

Yandex, kullanıcıların navigasyon üzerinde en çok arama yaptığı kategorileri de inceledi. En çok aranan ve rota oluşturulan yerlerin başında yüzde 48 oranla benzin istasyonlarının bulunması dikkat çekti. Benzinlik kategorisini, yüzde 15 ile restoranlar, yüzde 8 ile eczaneler, yüzde 7 ile ATM'ler ve yüzde 5 ile oteller takip etti.

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