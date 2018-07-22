Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan üreticileri pazardaki yerlerinde müşteri beklemeye başlarken, erken kurban almanın avantajından faydalanmaya çalışan az sayıda vatandaş da pazarı dolaşıyor. Çok yoğunluğun olmadığı pazarda zaman zaman alıcı ile satıcı arasındaki sıkı pazarlıklara rastlanılıyor. Vatandaşlar bununla birlikte Kurban Bayramı tatilinin toplamda kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? İşte ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu yıl ise aşağıdaki gibi uygulanacak.
|Zilhicce
|1439
|Arefe Günü
|20 Ağustos 2018
|Pazartesi
|Zilhicce
|1439
|Kurban Bayramı 1. Gün
|21 Ağustos 2018
|Salı
|Zilhicce
|1439
|Kurban Bayramı 2. Gün
|22 Ağustos 2018
|Çarşamba
|Zilhicce
|1439
|Kurban Bayramı 3. Gün
|23 Ağustos 2018
|Perşembe
|Zilhicce
|1439
|Kurban Bayramı 4. Gün
|24 Ağustos 2018
|Cuma
2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.
Sivas'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları belirlendi
Sivas Ticaret Borsası, kurbanlıkların canlı kilogram fiyatını tosunlarda 22, düvelerde 20, ineklerde 19, dişi koyunlarda 18 ve erkek koyunlarda 20 lira olarak açıkladı.
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde besicilerle bir araya geldi. Başkan Hastaoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucunda, tosun canlı kilogram fiyatı 22 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 20 TL, damızlık vasfını kaybetmiş İnek 19 TL, dişi koyun 18 TL, erkek koyun ise 20 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 400, küçükbaş için 75, parçalama ücreti 300 TL, Et çekim ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiştir. Hemşehrilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri tercih edilmelidir" dedi.
"Küpesi olmayan hayvanlar alınmamalı"
Küpesi olmayan hayvanların alınmaması konusunda uyarılarda bulunan Hastaoğlu,"Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf olan gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, Kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır" diye konuştu.
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