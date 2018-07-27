Kurban Bayramı ne zaman? İslam coğrafyası bu sorunun cevabını araştırıyor. Şimdiden kurban arayışı içerisine giren vatandaşlara uzmanlardan uyarılarda geldi. Büyükbaş hayvan almaya giden vatandaşların ilk önce hayvanın diriliğine baması gerektipi vurgulandı. Hayvan üzerinde oluşan hastalık ve benzeri şeylere dikkat edilmesi gerektiği de işaret edildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? İşte ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2018
Kurban Bayramı arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü. Kurban Bayramı'nın ilk günü ise 21 Ağustos Salı günü. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek. 24 Ağustos Cuma günü ile son bulacak.
2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.
|18 Ağustos Cumartesi
|1
|19 Ağustos Pazar
|2
|20 Ağustos Pazartesi
|3
|21 Ağustos Salı
|4
|22 Ağustos Çarşamba
|5
|23 Ağustos Perşembe
|6
|24 Ağustos Cuma
|7
|25 Ağustos Cumartesi
|8
|26 Ağustos Pazar
|9
Türk Kızılayı Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki, ‘Kızılay 2018 Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası’ hakkında bilgi vermek için basınla buluştu. 150 yıldır ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara elini uzatarak milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştıran Türk Kızılayı bu yıl da “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla yola çıktı. Bu kapsamda Türk Kızılayı tarafından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etler, Türkiye ve Dünya’nın farklı bölgelerindeki binlerce ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak hedefleniyor. Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ‘2018 Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası’ ile ilgili açıklamalarda bulunmak için basınla buluştu. Kızılay’ın bu yılki kampanyasında hayırseverlere “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla seslendiğini belirten Tiryaki,
“Türk Kızılayı Sakarya Şubesi olarak bugün itibariyle bizlerde kurban bağış kampanyasını tanıtım broşürleri, afişler ve el ilanları ile ayrıca bu toplantı ile yazılı ve görsel basından başlatmış bulunuyoruz” dedi. Kızılay tarafından geleneksel hale getirilen Vekaletle Kurban Kesimi Kampanyası 2018 yılında da devam ediyor. Dünya’nın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay’ın kurban etlerini de yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracağını söyleyen Başkan Tiryaki, “Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı içinde değil, yıl boyu ete kavuşacaklar.
Kızılay’ın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde hayırseverler Kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, Türkiye genelindeki modern et kombinalarında vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban döneminin ardından Kızılay, her vekalet sahibine bir teşekkür belgesi göndereceğiz” diye konuştu.
Kurban kesim ücretinde dikkat edilmesi gereken önemli husus
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, “Kurbanın kellesinin, sakatatlarının veya herhangi bir organının kurban kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir” dedi. 2018 Yılı Kurban Bayramı ve vekaletle kurban hakkında vatandaşları bilgilendirmek için Saraçlar Caddesi’nde açılan stantta konuşan Müftü Üzüm, “Kurbanın kellesinin, sakatatlarının veya herhangi bir organının kurban kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir. Bu çok önemlidir. Kurbanların caiz olması için bu çok önemlidir. Böyle şeyler duyuyoruz ve üzülüyoruz. Aman buna çok dikkat edelim. Kurban derisi, kellesi ve diğer sakatatları tamamen fakirlere ikram edilmelidir” dedi. “Gayri Müslimlere de kurban bağışı yapılır” Kurban sadece Müslümanlara değil, gayri Müslimlere de kurban eti bağışının yapılabileceğinin altını çizen Üzüm, “Onlarında dertleriyle dertlenmemiz lazım. İnsanların Müslüman ve gayri müslüm olmasına karışmayız. Onların kendi tercihleridir ama insan olarak hepsi çok değerlidir. Onların derdi bizim derdimizdir. Bizim Müslüman olarak vazifemiz sıkıntıda, darda olan bütün insanlara ilgilenmektir” şeklinde konuştu. “Kurbanların özürlü olmaması gerekir” Son olarak Üzüm, “Kurbanların özürlü olmaması yani yürüyecek takatte, sağlıklı olması gerekiyor. Kurban kesilirken de kurbanların nezaketle, güzel bir şekilde kurban kesme yerine götürülüp hijyene uygun olarak kesilmesi gerekiyor” diye konuştu
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