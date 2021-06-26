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Koronavirüs salgını nedeniyle son bir yılı yine evlerimizde geçirdik. Aşılama hızının artması vaka sayılarının düşüş göstermesi sonucu milyonlarca vatandaş kurban bayramı tatilinde nefes almak istiyor. Temmuz ayının son günlerinde İslam alemi için önemli bir yeri olan kurban bayramını idrak edeceğiz. İşte 2021 Kurban bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz Pazartesi Arefe günü

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramının 1.günü

23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.