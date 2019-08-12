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Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Bayram tatili ne zaman sona erecek? Artık kesinleşti

2019 Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başladı. Milyonlarca Müslüman dünyanın her bir yanında Kurban Bayramı sevincini yaşıyor. Bayramın ikinci gününde ise "Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Bayram tatili ne zaman sona erecek?" soruları da merak edilmeye başlandı. İşte Kurban Bayramı'nın bitiş tarihi

Kurban Bayramı ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı'nın ardından gelen Kurban Bayramı 11 Ağustos tarihinde başladı. Vatandaşlar kılınan bayram namazı ve kesilen kurbanlardan sonra artık tatilin tadını çıkarmaya başladılar. Bir yandan da dönüş yolu için plan yapmaya başladılar. Peki Kurban Bayramı ne zaman sona erecek? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

Kurban Bayramı tatili başlangıç tarihi: 11 Ağustos

Kurban Bayramı 2. günü: 12 Ağustos

Kurban Bayramı 3. günü: 13 Ağustos

Kurban Bayramı 4. günü: 14 Ağustos

Kurban Bayramı tatili 4 gün olarak belirlendi. Bayram tatili 9 gün olmayacak. 14 Ağustos Çarşamba günü bayram tatili sona erecek.

 

 

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