İslam aleminin en önemli ikinci bayramı olan Kurban bayramı için çok kısa bir zaman kaldı. Vatandaşlar kurban almak için hem de tatil planı yapmak için hazırlıklarına başladı. Peki 2018 Kurban bayramı ne zaman başlayacak? Bu kurban bayramında tatil 9 gün mü olacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte tüm ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban bayramı arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü. Kurban bayramının ilk günü ise 21 Ağustos Salı günü. Toplamda Kurban bayramı 4 gün sürecek. 24 Ağustos Cuma günü ile son bulacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Normalde Kurban bayramı tatili 20 Ağustos Pazartesi arefe günü yarım gün tatil ile başlıyor. Ama ondan önce haftasonu tatili var. Tatiller birleştirilirse şu şekilde bir tablo ortaya çıkıyor...

18 Ağustos Cumartesi 1 19 Ağustos Pazar 2 20 Ağustos Pazartesi 3 21 Ağustos Salı 4 22 Ağustos Çarşamba 5 23 Ağustos Perşembe 6 24 Ağustos Cuma 7 25 Ağustos Cumartesi 8 26 Ağustos Pazar 9

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ