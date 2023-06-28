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Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 2’lere kadar düşerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı
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İHA

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Avrupa Yakası E5 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Avrupa yakası E5 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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