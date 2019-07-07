Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar tarafından iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2019 yılı içerisinde 11 Ağustos Pazar günü başlayacak.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü ise 12 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ise 13 Ağustos Salı günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nın arefesi 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı 11 Ağustos günü başlayıp 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. 15-16 Ağustos birleştirilirse hafta sonlarıyla beraber tatil süresi 9 gün olacak. Yani tatil 10 Ağustos başlayıp 18 Ağustos bitecek. (Tahminidir)

Tatil ile ilgili şu ana kadar resmi açıklama gelmedi.

DİYANET RESMİ TATİL TAKVİMİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK SALI ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN SALI EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​ 1 GÜN​ 01 MAYIS​ ÇARŞAMBA​ ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS PAZAR RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 03 HAZİRAN PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 04 HAZİRAN SALI RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 05 HAZİRAN ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 06 HAZİRAN PERŞEMBE ​DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* ​1 GÜN 15 TEMMUZ​ PAZARTESİ​ KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 10 AĞUSTOS CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 11 AĞUSTOS PAZAR KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 12 AĞUSTOS PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 13 AĞUSTOS SALI KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS CUMA CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM PAZARTESİ SALI

KURBAN BEDELLERİ AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2019 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı”, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

“TDV vekaletle kurban bedeli, yurt içi 890, yurt dışı 725 TL”

2019 yılı kurban bedellerini açıklayan Başkan Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledik. Yapmış olduğumuz hesaplama ve müzakereler sonucunda yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL olarak belirledik” dedi.

“Mobil bağış uygulamasından da bağış yapılabilecek”

Başkan Erbaş, TDV’nin yürütmüş olduğu çalışmalara ve vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu yıl ilk kez Android ve Apple Store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da hayırseverlerimiz Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ataşelikler ile bu ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlisi hocalarımız vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler.”