Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Kurban Bayramı tarihi: Milyonlarca vatandaş kurbana hazırlanıyor! Kurban Bayramı ne zaman 2019?

Mübarek Kurban Bayramı için artık son günler! Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlıklara başladı. Peki bu sene (2019) Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramıyla ilgili merak edilen soruların yanıtı

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar tarafından iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2019 yılı içerisinde 11 Ağustos Pazar günü başlayacak.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü ise 12 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ise 13 Ağustos Salı günü idrak edilecek. 

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nın arefesi 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı 11 Ağustos günü başlayıp 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. 15-16 Ağustos birleştirilirse hafta sonlarıyla beraber tatil süresi 9 gün olacak. Yani tatil 10 Ağustos başlayıp 18 Ağustos bitecek. (Tahminidir)

Tatil ile ilgili şu ana kadar resmi açıklama gelmedi. 

DİYANET RESMİ TATİL TAKVİMİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

SALI

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

SALI

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN​01 MAYIS​ÇARŞAMBA​

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

03 HAZİRAN

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

04 HAZİRAN

SALI

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

05 HAZİRAN

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

06 HAZİRAN

PERŞEMBE

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

​1 GÜN15 TEMMUZ​PAZARTESİ​

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

10 AĞUSTOS

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

11 AĞUSTOS

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

12 AĞUSTOS

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

13 AĞUSTOS

SALI

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

14 AĞUSTOS

ÇARŞAMBA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

CUMA

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

PAZARTESİ

SALI

KURBAN BEDELLERİ AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2019 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı”, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

“TDV vekaletle kurban bedeli, yurt içi 890, yurt dışı 725 TL”

2019 yılı kurban bedellerini açıklayan Başkan Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledik. Yapmış olduğumuz hesaplama ve müzakereler sonucunda yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL olarak belirledik” dedi.

“Mobil bağış uygulamasından da bağış yapılabilecek”

Başkan Erbaş, TDV’nin yürütmüş olduğu çalışmalara ve vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu yıl ilk kez Android ve Apple Store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da hayırseverlerimiz Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ataşelikler ile bu ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlisi hocalarımız vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? MEB 6-7 Temmuz Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav süreleri
GÜNDEMAÖL sınavı saat kaçta başlayacak?
100. yıldönümünü kutladığımız 19 Mayıs’ın sembol gemisi Bandırma Vapuru’nun ikinci kaptanının Atatürk’e yazdığı açlık ve sefalet mektupları!
GÜNDEMBandırma Vapuru’nun ikinci kaptanının Atatürk’e ...
Yer: Adana! Düğüne giden kız kaçırıldı!
GÜNDEMYer: Adana! Düğünde şok!
Son dakika: İstanbul'daki Suriyeliler hakkında flaş karar
GÜNDEMSuça karışan Suriyeliler hakkında karar!
Adana'da siyanür içtiğini söyleyen kişi alkollü çıktı
GÜNDEM"Siyanür içtim" dedi, alkollü çıktı
Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu
GÜNDEMKaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu
Beslediği kediler yaşlı adamı yangından kurtardı
GÜNDEMBeslediği kediler yaşlı adamı yangından kurtardı
Batman'da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı
GÜNDEMKimlik soran bekçilere silahlı saldırı
İzmir'de geri dönüşüm alanında korkutan yangın
GÜNDEMGeri dönüşüm alanında korkutan yangın
Tatil için geldiği otelde cinayet işledi!
GÜNDEMTatil için geldiği otelde cinayet işledi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X