Kurban Bayramı tarihi 2018 yılında Ağustos ayına denk geliyor. İslam alemi tarafından önemli bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı kaç Ağustosta kutlanacak? Bu sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte Kurban Bayramı için hazırladığımız yazı.

2018 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de akraba ziyaretleri yapılacak.

KURBAN BAYRAMI BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Cevabı son günlerde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Ramazan bayramında uygulanan sistemde değişiklik yapılmayarak bayram öncesinde maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bu sene Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olma şansı var. Normalde 4,5 günlük bir tatil bizi bekliyor. 18 Ağustos Cumartesi gününden başlayıp 26 Ağustos Pazar gününe kadar tatil ilan edilirse toplamda 9 günlük tatil yapmış olacağız. Şu an için resmi bir açıklama gelmedi. Gündeme ara sıra gelse de henüz resmi açıklama bulunmamakta.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

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