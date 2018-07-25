Kurban Bayramı yaklaşırken Tarım ve Orman Bakanlığı da bilgilendirme, kontrol ve denetleme çalışmalarına hız verdi.
Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için teknolojiyi ön plana çıkaran Bakanlık, bunun için birçok platformu vatandaşların kullanımına sundu.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Veteriner Bilgi Sistemi'ne (TÜRKVET) kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Bakanlık tarafından "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" web sayfası hazırlanarak kullanıma açıldı. Söz konusu bilgiler e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Bakanlık tarafından ayrıca hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin aranabileceği Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) Mobil Uygulaması geliştirilerek kullanıma açıldı.
Söz konusu uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkod okutularak ya da küpe numarası girilerek hayvana ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.
KURBAN KESİMİNE İLİŞKİN BÜTÜN BİLGİLER REHBERDE
Öte yandan, kurbanlık hayvan sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hazırlanan kurban rehberi güncellendi. 500 bin rehber, 50 bin afiş bastırılarak il müdürlüklerine dağıtılmaya başlandı. Rehberde HaySag mobil uygulaması hakkında bilgilere de yer verildi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan rehberde, kurban edilebilecek hayvanların özellikleri, sağlıklı hayvanların belirgin görünüşleri, kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini için önemli bilgiler bulunuyor.
Rehberde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riskine karşı alınması gereken tedbirler, uyulması gereken kurallar ve hayvan sahiplerinin sorumluluklarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.
Kurbanlıkların bakım ve beslenmesine ilişkin bilgilerin yanı sıra bunları alacak kişilerin, hayvanların besi durumunu tespit edebilmesi için püf noktalar da rehberde dikkati çekiyor.
Rehberde, kurbanlık hayvanların nakliye ve dinlendirilmesiyle kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, gerekli dini merasim bilgileri, deri yüzme ve tuzlama, karkas parçalama, iç organların çıkarılması ve sonrasında tüketmeden önce etlerin dinlendirilmesi ve saklanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi yer alıyor.
"GÜVENİLİR KURBAN İÇİN SİZ DE TEKNOLOJİYİ SEÇİN"
Rehberlerin kurban satış ve kesim yerleri ile cami çıkışlarında vatandaşlara dağıtılmasına, hazırlanan 50 bin afişin de kamu kurumlarına, toplu taşıma araçlarına, kamuya açık alanlara, kurban satış ve kesim yerleri ile vatandaşların görebileceği yerlere asılmasına başlandı.
Söz konusu afişlerde "Küpe numarasını sorgulayın, kurbanınızı güvenle alın", "Güvenilir kurban için siz de teknolojiyi seçin" sloganları dikkati çekiyor.
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