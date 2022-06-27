Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatilini tatil yaparak veya sevdiklerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Kurban "Bayramı ne zaman, tatili kaç gün?" sorularına yanıt arıyor. 13 ve 14 Temmuz tarihlerinin bayram tatiline dahil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İşte 2022 Kurban Bayramı tatili ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...