Kurban Bayramı tarihi yaklaştıkça "Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün olacak?" sorgulamaları hız kazandı. Diyanet İşleri tarafından paylaşılan Dini Günler Takvimi ile 2022 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bu sene Temmuz ayında idrak edilecek bayramı kurban keserek veya sevdiklerini ziyaret ederek geçirmek isteyen vatandaşlar için Kurban Bayramı hakkında tüm detayları derledik. İşte Kurban Bayramı tarihi ve tatili ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...