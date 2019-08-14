Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı'nın coşkusu tüm bereketiyle yaşanıyor. Pek çok vatandaş bu yıl Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını talep etmiş, ancak bayram tatili uzatılmamıştı.

Bayram tatilinin sonu yaklaşırken, dönüş yoluna çıkacak vatandaşlar Kurban Bayramının ve bayram tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

2019 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı tatili başlangıç tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. ve son günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmadı ve bayramın normal süresi olan 4 günde kaldı. Kurban Bayramı ve bayram tatili 14 Ağustos Çarşamba günü (bugün) sona erecek. Yarın yani 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren tüm özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında mesai başlayacak.