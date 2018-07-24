Kurban Bayramı tatili ne zaman?

Vatandaşlar hem dini vazifelerini gerçekleştirmek hem de tatil yapmak amacıyla Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte bu soruların cevabı...

2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusuna henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

2018 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

"2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuşan Erbaş, "Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içi 850, yurtdışı 625 TL.olarak belirlenmiştir" dedi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL ikramiye müjdesi verildi. Ramazan Bayramı öncesi emekliler 1000 TL bayram ikrmiyelerini aldılar. SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Kurban Bayramı öncesinde de ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesinin kesin olarak ne zaman verileceği bilinmiyor ancak Kurban Bayramı ikramiyesinin en geç arefe gününden önce SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatacağı biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ