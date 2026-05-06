KURBAN BAYRAMI TATİLİ TAKVİMİ: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı ne zaman?
2026 yılı Kurban Bayramı'na ilişkin tatil takvimi, tatil planı yapmak isteyen milyonlarca kişinin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Özellikle "Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı?" sorusu, hem seyahat hazırlığında olanlar hem de kamu çalışanları tarafından en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?
Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacağını belirtti. Kamu çalışanlarına yönelik tatil düzenlemesine de değinen Erdoğan, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmî tatil süresine ek olarak bir buçuk gün daha idari izin verildiğini ifade etti. Bu kapsamda pazartesi günü tam gün ve salı günü öğlene kadar olan süre idari izin sayılacak ve böylece toplamda 9 günlük bir tatil imkânı sağlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılı Kurban Bayramı takvimi şu şekilde netleşti:
İdari izin: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
Arife günü: 26 Mayıs 2026 Salı
Bayramın 1. günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Bayramın 2. günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Bayramın 3. günü: 29 Mayıs 2026 Cuma
Bayramın 4. günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Hafta sonu tatilleriyle birlikte değerlendirildiğinde, bayram tatili 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimi itibarıyla başlamış sayılıyor. Tatilin ardından kamu kurumlarında ve okullarda normal düzen ise 1 Haziran Pazartesi günü yeniden başlayacak.