KURBAN BAYRAMI TATİLİ TAKVİMİ: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacağını belirtti. Kamu çalışanlarına yönelik tatil düzenlemesine de değinen Erdoğan, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmî tatil süresine ek olarak bir buçuk gün daha idari izin verildiğini ifade etti. Bu kapsamda pazartesi günü tam gün ve salı günü öğlene kadar olan süre idari izin sayılacak ve böylece toplamda 9 günlük bir tatil imkânı sağlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.