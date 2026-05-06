        KURBAN BAYRAMI TATİLİ TAKVİMİ: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı ne zaman?

        2026 yılı Kurban Bayramı'na ilişkin tatil takvimi, tatil planı yapmak isteyen milyonlarca kişinin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Özellikle "Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı?" sorusu, hem seyahat hazırlığında olanlar hem de kamu çalışanları tarafından en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 15:35 Güncelleme:
        2026 Kurban Bayramı tatilinin nasıl uygulanacağı, plan yapmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusu ise özellikle seyahat planı yapanlar ve kamu personeli tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

        Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacağını belirtti. Kamu çalışanlarına yönelik tatil düzenlemesine de değinen Erdoğan, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmî tatil süresine ek olarak bir buçuk gün daha idari izin verildiğini ifade etti. Bu kapsamda pazartesi günü tam gün ve salı günü öğlene kadar olan süre idari izin sayılacak ve böylece toplamda 9 günlük bir tatil imkânı sağlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 yılı Kurban Bayramı takvimi şu şekilde netleşti:

        İdari izin: 25 Mayıs 2026 Pazartesi

        Arife günü: 26 Mayıs 2026 Salı

        Bayramın 1. günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Bayramın 2. günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Bayramın 3. günü: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Bayramın 4. günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        Hafta sonu tatilleriyle birlikte değerlendirildiğinde, bayram tatili 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimi itibarıyla başlamış sayılıyor. Tatilin ardından kamu kurumlarında ve okullarda normal düzen ise 1 Haziran Pazartesi günü yeniden başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
