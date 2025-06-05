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        Kurban eti kimlere verilmez? Kurban eti kimlere verilmemeli?

        Kurban Bayramı'nda ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, kurban etinin doğru şekilde nasıl dağıtılması gerektiğini araştırıyor. Bu mübarek günlerde en çok merak edilen sorulardan biri ise "Kurban eti kimlere verilmez?" oldu. Hem dini kurallara riayet etmek hem de paylaşmanın manevi yönünü tam anlamıyla yaşamak isteyenler, bu konuda dikkatli davranmak istiyor. İşte, kurban etinin kimlere verilmemesi gerektiğiyle ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 22:12 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:12
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        İslam dünyası, bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın sevincini yaşıyor. Bu mübarek günlerde ibadetlerini yerine getiren müminler, kurban etinin nasıl ve kimlere dağıtılması gerektiğine dair araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda merak edilenlere açıklık getirerek, kurban etinin kimlere verilip kimlere verilemeyeceği konusunda bilgilendirmede bulundu. Peki, kurban eti kimlere verilmez?

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        KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ?

        Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185).

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        Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

        Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

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