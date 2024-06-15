Kurban eti nasıl dağıtılır ve nasıl pay edilir?
Kurban eti dağıtımı Kurban Bayramı öncesi araştırılıyor. Bayramda kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, kurban etinin nasıl pay edileceğini merak ediyor. Peki, "Kurban eti nasıl dağıtılır ve kimlere pay edilir?" İşte Diyanet kurban eti dağıtımı hakkında merak edilenler...
İlk günü itibariyle dini vecibelere uygun bir şekilde hayvanların kesileceği, akrabaların ziyaret edilip bayramlaşma merasiminin gerçekleştirileceği Kurban Bayramı için saatler kaldı. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti kimlere verilmelidir?
KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurbankesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularlapaylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ,10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185).Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemdekurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz.Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).
KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ?
Kurbanın derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek amacıyla para ile satılması câiz değildir. Bunları kurban sahibi evde kullanabileceği gibi kullanılmak üzere birine hediye de edebilir. Şayet satacak olursa parasını tasadduk etmesi gerekir. Kurbanın bu parçalarının veya satımı halinde parasının hayır işlerine sarfedilmesine, diğer bir anlatımla tasadduk etmenin dinen câiz olduğu kişi ve yerlere verilmesine özen gösterilmelidir. Bu parçalar da kurban ibadetinin devamı olarak görülmeli, aynı anlayış ve amaçla (Allah rızâsına uygun şekilde ve uygun yere) sarfedilmeli veya tüketilmelidir. Şayet kurban ücretle kestirilmişse, kesim ücreti kurbanın eti veya derisiyle veya bunların parasıyla ödenmez.
KURBAN KESİLİRKEN ÜCRETİ DERİ İLE ÖDEMEK CAİZ MİDİR?
Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Bu yüzden kurban kesen kasabın ücretalması caizdir. Ancak kesim işini yapan kişiye ücret olarak kurbanın derisi veya etininbir kısmı verilemez. Çünkü verildiği takdirde, kurban ibadetini yerine getirmek içingerekli maddi külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendisi üzerinden karşılanmış olur. Hz.Ali’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başındadurmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaştırmamı emretti veonlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120-121; Müslim, Hac, 348; Ebû Dâvûd,Menâsik, 21)