Kurban kesildikten sonra etle ilgili sorular peş peşe geliyor. Ne zaman yenmeli, ne kadar süre saklanabilir, dinen bir sınır var mı? Özellikle kurban ibadetinin özü, paylaşma ve israf etmeme anlayışıyla birlikte değerlendirildiğinde, etin tüketim süresi daha da önemli hale geliyor. Toplumda yaygın olarak doğru bilinen bazı yanlışlar ise bu konuda gereksiz endişelere yol açabiliyor. Peki, Kurban etini tüketmenin süresi var mı? Dinen kurban eti ne kadar süre içinde tüketilmeli?

KURBAN ETİ NE KADAR DİNLENDİRİLMELİ?

Kurban kesiminin hemen ardından etin sofraya gelmesi, sanılanın aksine hem lezzet hem de sindirim açısından ideal bir durum değildir. Kesimden sonra etin iç yapısında kasılmalar olur; bu durum etin sert, pişirmesi zor ve mideyi yoran bir hale gelmesine neden olur. Bu nedenle kurban eti mutlaka dinlendirilmelidir. Uzmanların genel yaklaşımı, etin en az 12 saat, ideal olarak ise 24 saat dinlendirilmesi yönündedir. Bu süre boyunca et, serin ve hava alabilecek bir ortamda muhafaza edilmelidir. Özellikle büyük parçalar halinde bırakılan etlerde dinlenme süresi daha da önem kazanır; çünkü iç dokuların gevşemesi zaman alır. Dinlenmiş et hem daha kolay pişer hem de pişirme sırasında suyunu kaybetmeden, daha lezzetli bir sonuç verir.

REKLAM KURBAN ETİ TÜKETİM SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Kurban eti tüketilirken en sık yapılan hatalardan biri, porsiyon kontrolünün tamamen göz ardı edilmesidir. Bayramın ilk günlerinde art arda kırmızı et tüketimi, özellikle mide ve bağırsak hassasiyeti olan kişiler için ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Etin pişirme yöntemi de en az miktarı kadar önemlidir. Kızartma ve aşırı yağlı pişirme yöntemleri yerine haşlama, fırın ya da ızgara tercih edilmelidir. Etin kendi yağıyla pişirilmesi, ekstra yağ eklenmemesi sindirim yükünü azaltır. Ayrıca etin yanında lifli besinlere yer vermek, yani salata, sebze ya da tam tahıllarla birlikte tüketmek dengeleyici bir etki yaratır. Bir diğer önemli nokta ise etin saklama koşullarıdır. Çiğ et ile pişmiş etin aynı ortamda bulunmaması, etlerin küçük porsiyonlar halinde dondurulması ve çözülen etin tekrar dondurulmaması gerekir. KURBAN ETİ TÜKETME SÜRESİ NEDİR? Kurban eti için net bir son tüketim tarihi olmamakla birlikte, saklama koşulları bu sürenin belirleyici unsurudur. Buzdolabında +4 derecede saklanan çiğ etler genellikle 3 ila 5 gün içinde tüketilmelidir. Daha uzun süreli saklama planlanıyorsa, etlerin derin dondurucuya kaldırılması gerekir. Dondurulmuş kurban eti, uygun koşullarda 6 aya kadar güvenle muhafaza edilebilir. Ancak bu noktada önemli olan, etin taze haldeyken ve hijyen kurallarına uygun şekilde dondurulmuş olmasıdır. Pişmiş etlerin ise buzdolabında saklama süresi daha kısadır ve genellikle 2-3 gün içinde tüketilmesi önerilir. Etin rengi, kokusu ve dokusunda değişiklik fark edildiğinde tüketilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.