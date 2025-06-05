Kurban şükür namazı nasıl kılınır? Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır?
Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma sabahı bayram namazıyla başlıyor. Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek bayramın manevi coşkusunu yaşayacak. Namazın ardından kurban kesim hazırlıkları yapılırken, birçok kişi "Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...
6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı’nın ilk günü sabah namazıyla birlikte başlayanibadet heyecanı, kurban kesimiyle devam ediyor. Kurban ibadetini yerine getiren pek çok kişi ise "Kurban kesiminden sonra namaz kılmak gerekir mi, hangi namaz tercih edilmeli?" sorusunu gündeme taşıdı. Konuyla ilgili detaylı bilgi arayanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarını merakla bekliyor. İşte merak edilenler...
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ, KURBAN NAMAZI VAR MI?
Kurban kestikten sonra kurban namazı kılınışı için araştırmalara başlayan İslam alemi böyle bir namazın varlığı ve kökeni hakkında Diyanet'e başvuruyor. Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasına göre buna özel bir namaz bulunmuyor:
Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir.
Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.
NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz.
Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.