2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılı kurbanlık fiyatları için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak sektör kaynakları ve piyasa değerlendirmeleri, olası fiyat aralıklarına dair ipuçları veriyor.

Bu kapsamda küçükbaş kurbanlıkların ortalama 18 bin TL ile 50 bin TL arasında değişmesi beklenirken, büyükbaş hayvanlarda fiyatların 130 bin TL seviyesinden başlayıp 400 bin TL’ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Fiyatların hayvanın kilosu, ırkı ve satışın yapıldığı bölgeye göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.