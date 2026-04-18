Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        KURBANLIK FİYATLARI 2026: Bu yıl büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, hisseli kurbanlık fiyatı kaç lira olacak?

        Güncel kurbanlık fiyatları 2026: Bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

        Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları yeniden gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara olan ilgi artarken, vatandaşlar bütçelerine uygun seçenekleri araştırmaya başladı. Henüz 2026 yılına ait resmi fiyat listeleri açıklanmamış olsa da, piyasadaki hareketlilik ve üreticilerin değerlendirmeleri fiyatlara dair önemli ipuçları veriyor. Uzmanlar ise bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre artış eğiliminin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Peki 2026 yılında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 21:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, yaklaşan bayram öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs’ta başlayıp 30 Mayıs’ta sona ereceği belirtilirken, henüz kurbanlık satın almayanlar koç, koyun, dana ve keçi gibi seçeneklerin güncel fiyat aralıklarını öğrenmeye çalışıyor. Peki, bu yıl büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç lira olacak, kurban bağışı ücretleri nasıl şekillenecek? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        2026 yılı kurbanlık fiyatları için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak sektör kaynakları ve piyasa değerlendirmeleri, olası fiyat aralıklarına dair ipuçları veriyor.

        Bu kapsamda küçükbaş kurbanlıkların ortalama 18 bin TL ile 50 bin TL arasında değişmesi beklenirken, büyükbaş hayvanlarda fiyatların 130 bin TL seviyesinden başlayıp 400 bin TL’ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

        Fiyatların hayvanın kilosu, ırkı ve satışın yapıldığı bölgeye göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

        3

        HİSSELİ KURBAN FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

        Büyükbaş kurbanlıklarda sıkça tercih edilen yöntemlerden biri olan hisse sistemi, bütçesini daha kontrollü kullanmak isteyen vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

        2026 yılı için kişi başı hisse bedelinin yaklaşık 30 bin TL ile 50 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. Bu rakamlar, kurbanlık hayvanın toplam ağırlığına, et verimine ve seçilen hayvanın özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor.

        4

        BÜYÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        Kurbanlık hayvanların Kars ve Ardahan bölgesinden temin edildiğini belirten Muharrem Aktaş, çiftliklerinde her bütçeye uygun büyükbaş seçeneklerinin bulunduğunu ifade etti.

        Aktaş, “Şu anda 200 civarında büyükbaş hayvanımız var. Bunların arasında en ucuzu 230 bin lira. En pahalı olanı da 1 ton ağırlığında olan ve 'Paşa' adını verdiğimiz boğa. Fiyatı 500 bin lira. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimiz çok memnunlar. Her sene olduğu gibi ramazan ayından başlıyoruz. Kurbana 40 gün kala tesisimiz kapanıyor. Müşterilerimizin yoğun taleplerinden dolayı yoğunluğumuz var” dedi.

        5

        20 yıldır bu sektörde olduklarını söyleyen Aktaş, müşteri memnuniyetinin yüksek olduğunu ve her yıl Ramazan ayı itibarıyla satışlara başladıklarını belirtti. Kurban Bayramı’na yaklaşık 40 gün kala ise tesisin yoğunluk nedeniyle kapandığını ifade ederek, talebin bu yıl da oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
