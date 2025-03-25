"Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan uluslararası yatırımcılarla bugün bir görüşme yaptı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Bakan Şimşek, toplantıda piyasalarda volatilitenin her geçen gün hafiflediğini belirterek, borç stoku ve borç çevirme oranlarında problem olmadığını ifade etti.

Türk lirası varlıklarındaki değer kayıplarına ilişkin aylık enflasyonda geçici etkiler görülse de yıllık enflasyon hedefine ulaşma konusunda bir engel görmediklerini ifade eden Şimşek, OVP’de herhangi bir revizyonun gündemlerinde olmadığını kaydetti.

Şimşek, piyasadaki dolar talebinin hafiflediğini, kurun her yatay hareketini “müdahale” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, yurt içi yerleşiklerin dolar talebinin az olduğunu, dalgalı dönemde talebin daha çok yabancı yatırımcı ve fonlardan kaynaklandığını söyledi.

Şimşek ayrıca ilave tedbirlerin yanı sıra piyasaları destekleyici esneklikleri değerlendirdiklerini ifade etti.

KARAHAN: ARA TOPLANTI GEREKLİLİKTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise TCMB’nin toplantı bazında karar vermeye devam ettiğine dikkati çekerek, ara toplantının bir gereklilik olduğunu vurguladı.