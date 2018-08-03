Küresel gıda fiyatları
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Küresel gıda fiyatları temmuzda geriledi

Küresel gıda fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 gerileyerek 168,8 puana düştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,7'lik azalışla 168,8 puan oldu

03.08.2018 - 09:36 | Güncelleme:

Küresel gıda fiyatlarındaki düşüşte, süt ürünleri ve şeker başta olmak üzere önemli ticaret maddelerinin fiyatlarında gerçekleşen kayda değer azalışlar etkili oldu.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalarak, aşağı yönlü harekette ilk sırada yer aldı. Tereyağı ve peynir kotasyonlarındaki düşüşün tam yağlı ve yağsız süt tozu kotasyonlarındaki düşüşten daha hızlı gerçekleştiği gözlendi.

Et Fiyat Endeksi de geçen ay hazirana göre yüzde 1,9 azaldı.

Şeker Fiyat Endeksi'nde de aynı dönemde yüzde 6 azalış oldu. Önemli şeker üreticisi ülkelerden Hindistan ve Tayland'da üretim görünümünde izlenen iyileşmeler endeksteki düşüşün temel kaynağı olurken, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ithalatçısı Brezilya'da ürün hacminin daha düşük gerçekleşeceği beklentisi uluslararası şeker fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin sınırlı kalmasına yol açtı.

Hububat Fiyat Endeksi geçen aya göre yüzde 3,6 azaldı. Buğday, mısır ve pirincin ihracat kotasyonlarında düşüş gerçekleşmesine rağmen buğday ve mısır değerleri temmuz ayı sonuna doğru yükselme eğilimi gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi'nde yüzde 2,9 azalma kayıtlara geçti. Temmuzdaki aşağı yönlü eğilim, kısmen, Çin ve ABD arasındaki ticaret geriliminden etkilenen soya fasulyesi piyasasının zayıflığından kaynaklandı.

 

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