Küresel LNG ihracatı ocak-eylül döneminde yüzde 4,8 büyüdü

AA muhabirinin, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeler Örgütünün (OAPEC) "2025 2. ve 3. Çeyrekte Küresel LNG ve Hidrojen Piyasasına İlişkin Gelişmeler" raporundan derlediği verilere göre, yılın ilk 9 ayında LNG piyasasında ithalat Avrupa'da doğalgaz depolarının doldurulmasına yönelik taleple, ihracat ise ABD'deki tesislerin kapasitelerinin genişlemesi, Kanada ve Moritanya'nın piyasa girişiyle arttı.

Dokuz aylık dönemde istikrarlı şekilde büyüme gösteren küresel LNG ihracatı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1, ikinci çeyrekte yüzde 5,6, üçüncü çeyrekte yüzde 7,3 artış kaydetti.

Söz konusu artışta ABD'nin LNG ihracat kapasitesinin artışı, Kanada ve Moritanya'nın LNG piyasasına ihracat odaklı girişi ve Avrupa'da LNG talebinin yükselmesi etkili oldu.

Bu çerçevede ocak-eylül döneminde küresel LNG ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 317,7 milyon tona ulaştı.

Ülke bazlı bakıldığında ABD, bu dönemde küresel ihracatın yüzde 25,3'üne denk gelen 80,3 milyon ton LNG'yi ihraç ederek en büyük ihracatçı konumuna geldi. Ülkedeki Plaquemines LNG tesisi ile Corpus Christi'nin faz üç kapasitesinin devreye girmesi ve mevcut tesislerdeki operasyonel iyileştirmeler söz konusu büyümeyi destekledi.

Katar ise ocak-eylül döneminde 62,8 milyon ton LNG ihraç ederek, küresel ihracat piyasasının yüzde 19,8'ini aldı. Katar'ı 57 milyon ton LNG ihracatıyla Avustralya izledi. Avustralya'nın ihracatı mevcut gaz sahalarındaki üretim düşüşle geçen yıla kıyasla yüzde 3,3 geriledi. Rusya'nın LNG ihracatı ise yaptırımların etkisiyle yüzde 8,8 gerileyerek, 22,2 milyon tona düştü. Diğer LNG ihracatçısı ülkelerden Malezya 19,5 milyon, piyasaya yeni giren Kanada 1,6 milyon ton LNG ihraç etti. LNG İTHALATI ASYA'DA GERİLEDİ Küresel LNG ithalatı ise 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 büyüyerek 321 milyon ton oldu. LNG ithalatı Asya'da gerilerken, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da arttı. Bölge bazlı bakıldığında ithalat ocak-eylül döneminde 2024'ün aynı dönemine göre Asya'da yüzde 3,9'luk düşüşle 201,6 milyon tona geriledi. Çin özelinde düşüşün ana nedenleri bölgede yerel üretim ve boru gazı ithalatının artması olurken, ekonomik yavaşlamaya yönelik endişeler de etkili oldu. Bu dönemde Çin'in LNG ithalatı yüzde 16'dan fazla düşerek 49,2 milyon tona, Japonya'nın ithalatı yüzde 2,4 azalışla 47,9 milyon tona düştü. Güney Kore'nin ithalatı ise yüzde 5,2 artışla 35,2 milyon tona yükseldi.