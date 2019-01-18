Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 590 bin varil azalarak 32 milyon 390 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 970 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 39 milyon 360 bin varil olarak gerçekleşti.

Aralıkta OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı Angola, Nijerya ve Gabon'da oldu. Nijerya'da petrol üretimi 400 bin varil artarak 1 milyon 660 bin varile, Angola'da da 400 bin varil artarak 1 milyon 480 bin varile yükseldi. Gabon'da ise günlük üretim 200 bin varil artışla 1 milyon 60 bin varile çıktı.

Rapora göre, geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşü Suudi Arabistan'da yaşandı. Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 420 bin varil azalarak 10 milyon 640 bin varile geriledi.

İran ve Libya da petrol üretimini azaltan ülkeler oldu. Aralıkta İran'da günlük üretim 170 bin varil azalışla 2 milyon 800 bin varile, Libya'da ise 120 bin varil düşüşle 990 bin varile indi.

Aralıkta OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise 360 bin varil azalışla toplam 61 milyon 200 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı aralıkta bir önceki aya göre 950 bin varil azalışla günlük yaklaşık 100 milyon 600 bin varile geriledi.

Rapora göre, bu yıl OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 1 milyon 600 bin varil artarak 62 milyon 100 bin varile yükselecek.

2019'DA TALEP ARTACAK

Bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 1 milyon 400 bin varil artışla 100 milyon 700 bin varile yükseleceği öngörülüyor. 2019'da petrol talebinde 35 milyon 600 bin varille Asya Pasifik bölgesi başı çekerken, bu bölgeyi 32 milyon 200 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 200 bin varille Avrupa kıtası izleyecek.



