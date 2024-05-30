Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verileri öncesinde negatif seyrediyor

Fed'in dün yayımladığı Bej Kitap raporu genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarken, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği aktarıldı.

Raporda, "Belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin arttığı yönündeki raporlar arasında genel görünüm biraz daha kötümserleşti." değerlendirmesinde bulunulurken, fiyatların ise ılımlı bir hızda arttığı ve fiyat artışının yakın vadede ılımlı hızda devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

REKLAM Söz konusu gelişmelerle birlikte ABD'de tahvil ihalelerine yönelik zayıf talebin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan artışla yüzde 4,62'den günü tamamlarken, şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen altında yüzde 4,61 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,4 artışla günü 105,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, bugün yatay bir seyir izlerken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 değer kaybıyla 2 bin 334 dolardan alıcı buluyor. Bakırın libresi dün yüzde 1,9 değer kaybetmesinin ardından, yeni günde de yüzde 2'ye yakın azalışla 4,68 dolardan işlem görüyor. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 32 yükselen gümüşün onsu, son 11 yılın zirvesinden yoğunlaşan kar satışlarının etkisiyle yeni günde yüzde 2,1 düşüşle 31,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun pazar günü yapacağı toplantı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 83,2 dolardan işlem görüyor. OPEC+ grubu daha önce günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisi kararı almıştı. REKLAM Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanlığı, ilk kez yayımladığı Nitelikli Fikri Tapu (NFT) Yasa Dışı Finans Risk Değerlendirmesi raporunda NFT'ler ve NFT platformlarıyla ilişkili güvenlik açıklarının yasa dışı aktörler tarafından nasıl kullanılabileceğini araştırdı.

Raporun, NFT'lerin dolandırıcılık ve dolandırıcılık amacıyla kullanılmaya son derece elverişli olduğunu ve hırsızlığa maruz kalabileceğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, yasa dışı aktörlerin suçlardan elde edilen gelirleri aklamak için NFT'leri diğer yöntemlerle birlikte kullanabileceğinin tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca, BHP Grubu, Anglo American için kesin bir teklifte bulunmaktan vazgeçtiğine yönelik haber akışı takip edilirken, Google veri merkezi kurmak için Malezya'ya 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,06 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün negatif seyir öne çıkarken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,67 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. REKLAM Dün Almanya'da açıklanan verilere göre ülkede öncü enflasyon mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,4 oldu. Öte yandan, Avusturya merkezli Raiffeisenbank, Rusya’dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandıracağını bildirdi. Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,10 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,47 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin hükümetinin özellikle gayrimenkul piyasasının canlanmasına yönelik attığı adımlara yenisini ekleyebileceğine ilişkin beklentiler ülke pay piyasalarındaki kaybı törpüledi. Analistler, yarın bölgede yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, özellikle Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi. REKLAM Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.