ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin hafif altında kalması sonrası teknoloji hisseleri dışındaki pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,64 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 düşüş kaydetti.
Avrupa pay piyasalarında Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel dün "Almanya tarafı adına söyleyebilirim ki en son saate kadar anlaşmasız Brexit’i önlemek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanırken, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise Brexit konusundaki her ertelemenin ileriye dönük inanılır ve gerçekçi bir yol içermesi gerektiğini kaydetti.
Almanya'da dün açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerin çok altında kalmasına karşın DAX endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti.
Bugün ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Hindistan Merkez Bankasının dün beklentiler doğrultusunda faiz indirimine gitmesi sonrası bugün Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Çin'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, banka pay piyasaları öncülüğünde ralli yapan BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,13 yükselişle 98.337 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,6 düşüşle 5,5923'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6120 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un gelişmekte olan ülkelerle ilgili analistlerle gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'de borç çevirme konusunda kısa vadede önemli bir risk görülmediğinin kaydedilmesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Türkiye’de sorunlu krediler alanındaki çalışmalarını derinleştireceği açıklamasının bankacılık hisselerini desteklediğini söyledi.
Bugün ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.300 ve 100.700 seviyelerinin direnç, 97.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.30 İngiltere mart ayı konut fiyatları
15.30 ABD, mart ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar
17.00 Türkiye, mart ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri
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