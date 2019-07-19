ABD'de Fed üyelerinin konuşmalarının ardından 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indiriminin 50 baz puan olacağına ilişkin beklentiler artarken, pay piyasaları pozitif seyretti. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini hızlandırarak dün yüzde 0,52 azalışla 96,74 seviyesinden günü tamamladı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri ise petrol ve altın fiyatlarını yükseliş yönünde etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda birkaç kez uyarılmasına rağmen USS Boxer amfibik saldırı gemisine 900 metre kadar yaklaşan İran'a ait insansız hava aracını "savunma amaçlı" düşürdüklerini açıkladı. İran yetkilileri ise bu açıklamayı doğrulamadı. Bu gelişmenin ardından altının ons fiyatı 1.453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini görürken Brent petrolün varil fiyatı 63 dolar sınırına çıktı.

Avrupa tarafında, dolardaki değer kaybına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,5 artışla 1,1276'ya çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,92, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 0,7 ile beklentilere paralel artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Asya tarafında ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret müzakereleri gündemin odağında yer alıyor.

Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indirim sürecine başlaması gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde TL varlıkların pozitif seyretmesini sağlıyor. Dün Güney Kore, Endonezya ve Güney Afrika merkez bankaları 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi dün yüzde 1,76 değer kazanarak günü 101.566 puandan tamamlarken, yüzde 1,1 azalışla 5,6313'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise Fed üyelerinin bugün devam edecek konuşmalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi