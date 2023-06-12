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Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına temkinli başladı

Küresel piyasalar, ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına temkinli başladı
AA

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin beklendiğini ifade etti.

ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını aktaran analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

Öte yandan, dünya ekonomilerinde resesyon riskinin güçlenmeye devam etmesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 1,4 azalışla 73,9 dolardan başladı.

New York borsasında cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,11, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Avrupa'da cuma günü satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, ECB'nin sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktararak, atılacak adımlara ilişkin sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Bu hafta ECB'nin yanı sıra makroekonomik veri takviminin de yoğun olduğuna dikkati çeken analistler, teknik olarak resesyona giren Avro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteye yönelik işaretlerin de önem arz ettiğini söyledi.

Öte yandan, UBS, Credit Suisse'in satın almasının tamamladığını açıkladı.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,41 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya yükselişle başladı.

Asya piyasaları yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, Çin hükümetinin geçen hafta mevduat faizlerini indirerek ekonomiyi destekleyici adımları başlattıklarına dikkati çekerek, söz konusu adımların devam edip etmeyeceğinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bölgede Japonya ve Çin merkez bankalarının bu hafta para politikası kararları bulunduğunu aktaran analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasında değişime gitmesinin beklenmediğini ancak Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kredi faizlerinde indirime gidebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,31 üzerinde 5.626,49 puandan tamamlarken, bugün gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 2,3 artışla 23,6500'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,5490 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, nisan ayı işsizlik oranı

21.00 ABD, mayıs ayı hazine bütçe dengesi

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