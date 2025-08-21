Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'de

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında uygulamaya aldığı tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını korurken, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme patikasına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Fed dün toplantı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda yetkililerin çoğu, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu bildirdi. Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin, para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı belirtildi.

Analistler, toplantı tutanaklarında enflasyon vurgusunun dikkati çektiğini belirterek, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından azalabileceğini kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 82'ye gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez 25'er baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Fed yetkililerine yönelik açıklamalarını sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un derhal görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise sorulan bazı sorular nedeniyle istifa etmeye niyeti olmadığını bildirdi.

PAY PİYASALARINDA WALMART BİLANÇOSU TAKİP EDİLECEK

Tarifelerin fiyat artışlarına yol açabileceği endişesiyle tüketici güveninin zayıfladığı bir dönemde, Amerikalı tüketicilerin harcamalarına dair daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar başta perakende devi Walmart olmak üzere ABD'li perakende şirketlerinin bilançolarını da yakından takip ediyor.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre bu şirketlerden Target, ikinci çeyrekte satışlarının düştüğünü bildirirken daha önce aşağı yönlü revize ettiği bu yıla ilişkin tahminlerini korudu. Aynı zamanda üst yönetici değişikliğine giden şirketin hisseleri 6,3 değer kaybetti.

REKLAM

TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 2,7 yükselirken, bugün Walmart'ın açıklayacağı bilançosu yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilecek.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 düşerken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık seyirle başladı.