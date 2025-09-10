Küresel Sumud Filosu'na yeni dron saldırısı

Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki bir gemiye daha dron saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, kimsenin zarar görmediği aktarıldı. AA'nın haberine göre, saldırı nedeniyle çıkan alevlerin kısa süre sonra söndürüldüğü belirtildi.

Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, saldırıya ilişkin "Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim çünkü saat ikide tekrar kalkmam gerekiyordu. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin 'dron' diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar da sosyal medya hesabından, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Filonun ikinci büyük teknesi olan Alma'ya Tunus'taki limanda İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirten Nevvar, "Teknedeki aktivistlerden aldığımız habere göre dronla yapılan saldırının ardından teknede yangın çıktı. Tekneye yaklaşan küçük bir drondan atılan yanıcı madde teknede yangın çıkmasına neden oldu. Yangın Tunuslu yetkililer tarafından söndürüldü." ifadelerini kullandı.