Küresel ticaret yılı rekorla kapatacak

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) Küresel Ticaret Güncellemesi raporuna göre, dünya ticareti bu yıl geçen yıla göre 1 trilyon dolar artış gösterecek.

Yıllık bazda yüzde 3,3 büyümeye karşılık gelen bu artışla, küresel ticaret hacmi 2024'te 33 trilyon dolara ulaşacak. Bu seviye, küresel ticaret hacmi açısından tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçecek.

Küresel ticaretteki dayanıklılığa rağmen ticaret savaşlarının genişleme riski ve devam eden jeopolitik zorluklar 2025 görünümü üzerinde belirsizlikler yaratıyor.

Bu yıl küresel mal ticareti yıllık bazda yüzde 2 artmasına rağmen 2022'deki zirve seviyenin altında kalacak.

UNCTAD'a göre, gelişmekte olan ekonomiler daha yavaş bir ticaret büyümesiyle karşı karşıya kalırken bilgi ve iletişim teknolojisi ve hazır giyim gibi yüksek büyüme gösteren sektörler ticarette çeşitlilik ve dayanıklılık için fırsatlar sunuyor.

Ancak gelişmekte olan ekonomiler için kritik öneme sahip geleneksel sektörlerde düşüş görülüyor.

Enerji ticareti üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 7 gerilerken metal ticareti çeyreklik ve yıllık bazda yüzde 3 daraldı.