Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı en önemli olgulardan biri olarak görülen, ülkelere orta ve uzun vadeli sermaye ve teknoloji getiren doğrudan yabancı yatırımlar, dünya genelinde 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük değeri geçen yıl aldı. Türkiye'de 2018'de yabancı sermaye girişinde yıllık bazda yüzde 12,8'lik artış gerçekleşti.

Ülke grupları bazında bakıldığında gelişmekte olan ülkelere gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırım tutarı, 2018'de bir önceki yıla göre artış gösterirken gelişmiş ülkelerde düşüş yaşandı.

Coğrafi bölgelerde geçen yıl en fazla dış yatırım alan Asya'yı, Amerika, Avrupa ve Afrika takip etti. Geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ilk 10 ülke, küresel bazdaki toplam miktarın yaklaşık yüzde 70'ine sahip oldu. Ülkeler bazında geçen yıl en fazla dış yatırım alan ABD'yi, Çin ve Hong Kong izledi.

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