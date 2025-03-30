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        Haberler Ekonomi Enerji Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 5 yılda yüzde 58,1 arttı - Enerji Haberleri

        Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 5 yılda yüzde 58,1 arttı

        Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonlarının azaltılması kapsamında temiz enerjinin rolü giderek artarken, küresel yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi 5 yılda yüzde 58,1 artışla 4 bin 448 gigavata ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:29
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        Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 5 yılda yüzde 58,1 arttı
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        AA muhabirinin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) "Yenilenebilir Enerji Kapasite İstatistikleri 2025" raporundan derlediği bilgilere göre, 2020-2024 yıllarında yenilenebilir enerjide en büyük artış güneş enerjisi santrallerinde (GES) yaşandı.

        Bu dönemde, küresel GES kurulu gücü yaklaşık yüzde 157,6 artışla 1865 gigavata yükseldi. Bunu, yüzde 54,4 artış kaydeden rüzgar enerjisi santralleri (RES) izledi. Toplam RES kurulu gücü 1133 gigavat oldu.

        Biyokütle santrallerinin kurulu gücü aynı dönemde yüzde 15,3 artarak 151 gigavata, jeotermal enerji santrallerinin (JES) kurulu gücü ise yüzde 7 artışla 15 gigavata ulaştı. Hidroelektrik santrallerinin (HES) kapasitesi ise 5 yılda yüzde 6 artarak 1283 gigavat oldu.

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        Kurulu güç ve 5 yıllık artış bakımından en az değişimin yaşandığı alan okyanus enerjisi oldu. Dalga ve gelgit olayları ile deniz rüzgarlarından üretilen elektriği kapsayan okyanus enerjisinde dünyada sınırlı örnek bulunuyor. Toplam 494 megavat kurulu güce sahip okyanus enerjisi projelerinin yüzde 53'ü Asya'da, yüzde 46,4'ü ise Avrupa'da yer alıyor. Geri kalan sayılı proje ise Rusya ve Kanada'da bulunuyor.

        Böylece, küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2020-2024 döneminde yaklaşık yüzde 58,1 artarak 4 bin 448 gigavat oldu. Yenilenebilir enerjideki kapasite artışında yüzde 83 ile Asya kıtası ilk sırada yer alırken Asya ülkeleri, geçen yıl küresel kurulu kapasitenin yaklaşık yüzde 54'ünü oluşturdu.

        Söz konusu dönemde, toplam şebekeden bağımsız yenilenebilir enerji kapasitesi ise yüzde 47,7 artışla 14 bin 287 megavata yükseldi.

        Türkiye, yenilenebilir enerji payında dünya ortalamasını geçti

        Dünya genelinde birçok ülkenin enerji politikaları arasında temiz enerji kaynaklarının kullanımını artırmak yer alıyor. Bu kapsamda ülkeler geleceğe yönelik yenilenebilir enerji hedeflerini ortaya koyuyor.

        Türkiye de "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi" kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kararlı bir yol haritasına sahip. Ülke, 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisinin kurulu gücünü 4 kat artırarak 120 bin megavata yükseltmeyi planlıyor.

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        2020-2024 döneminde yenilenebilir enerji kurulu gücünü yüzde 40,8 yükselten Türkiye, dünyada temiz enerji kapasitesinde ciddi artış gösteren ülkeler arasında bulunuyor.

        Söz konusu dönemde, Türkiye'de GES kurulu gücü yüzde 198,2, RES kurulu gücü yüzde 46,8 ve biyokütle santrallerinin kapasitesi yüzde 82,8 arttı. Aynı dönemde, JES kapasitesi yüzde 7,5, HES kapasitesi yüzde 4,5 artış gösterdi.

        Geçen yıl Türkiye'de yenilenebilir enerjinin elektrik kapasitesi içindeki payı ise yüzde 59,3 ile dünya ortalaması olan yüzde 46,4'ün çok üzerinde yer aldı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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