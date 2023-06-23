Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü

AA

Ankara'da tartışmada silahla vurulan Erdi Sarıoğlu hayatını kaybetti.

Keçiören ilçesi Şenyuva Mahallesi 1011 Sokak'taki bir evde Ertuğrul K., Erdi Sarıoğlu ve Murat G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Ertuğrul K., Erdi Sarıoğlu'nu sırtından, Murat G.'yi ise bacağından silahla vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, Murat G. hastaneye kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sarıoğlu'nun cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.