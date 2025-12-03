Habertürk
Habertürk
        Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kurt ve Aslan ne zaman çekildi?

        Kurt ve Aslan filmi konusu ve oyuncuları: Kurt ve Aslan ne zaman çekildi?

        Kurt ve Aslan (The Wolf and The Lion) filmi, beyaz perdenin ardından 3 Aralık Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Gilles de Maistre, Prune de Maistre kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Gilles de Maistre üstlenmektedir. Film, Zürih Film Festivali'nde en iyi çocuk filmi ödülünü kazandı. Peki, "Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Kurt ve Aslan filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 20:29 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:29
        Kurt ve Aslan filmi konusu
        Kurt ve Aslan filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Eleştirmenler tarafından genel olarak olumsuz eleştiriler alan film, 2021 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerini Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick paylaşmaktadır. Peki, "Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kurt ve Aslan ne zaman çekildi?" İşte Kurt ve Aslan filmi hakkında tüm merak edilenler...

        KURT VE ASLAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

        20 yaşındaki genç bir piyanist olan Alma, büyükbabasının ölümü üzerine Kanada'da ıssız bir adada kaybolmuş olarak çocukluğunun geçtiği eve döner. Onun hayatı, hayatında ilk kez bir kurt yavrusu ve aslan yavrusu gördüğünde bambaşka bir hal alır. Alma, onları iyileştirmek için elinden geleni yapar. Farklı doğalarına rağmen üçü arasına güçlü bir bağ oluşur. Ancak kendilerine kurdukları dünya, sırlarının keşfedilmesiyle tehlikeye girer.

        KURT VE ASLAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Molly Kunz

        Graham Greene (II)

        Charlie Carrick

