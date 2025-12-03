Kurt ve Aslan filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Eleştirmenler tarafından genel olarak olumsuz eleştiriler alan film, 2021 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerini Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick paylaşmaktadır. Peki, "Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kurt ve Aslan ne zaman çekildi?" İşte Kurt ve Aslan filmi hakkında tüm merak edilenler...

KURT VE ASLAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

20 yaşındaki genç bir piyanist olan Alma, büyükbabasının ölümü üzerine Kanada'da ıssız bir adada kaybolmuş olarak çocukluğunun geçtiği eve döner. Onun hayatı, hayatında ilk kez bir kurt yavrusu ve aslan yavrusu gördüğünde bambaşka bir hal alır. Alma, onları iyileştirmek için elinden geleni yapar. Farklı doğalarına rağmen üçü arasına güçlü bir bağ oluşur. Ancak kendilerine kurdukları dünya, sırlarının keşfedilmesiyle tehlikeye girer.

KURT VE ASLAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Molly Kunz

Graham Greene (II)

Charlie Carrick