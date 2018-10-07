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Kurtarma çalışmalarına devam ediliyor

Endonezya'da 28 Eylül'de yaşanan 7.5 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Palu ve Donggala'daki deprem ve tsunamide can kaybı bin 763'e çıktı. 67 bin ev ile 3 bin okulun hasar gördüğü depremin ardından kurtarma faaliyetlerine 7 bin asker ve polis katılıyor

07.10.2018 - 12:36 | Güncelleme: AA

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 763'e yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta'da düzenlediği basın toplantısında, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 763 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sutopo Purwo Nugroho, yetkililerin kayıp sayısını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

"67 BİN EV İLE 3 BİN OKUL HASAR GÖRDÜ"

BNPB'den yapılan açıklamada da deprem ve tsunamide 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı ve şimdiye kadar bin 755 cesedin gömüldüğü bildirildi. 67 bin ev ve 3 bine yakın okulun hasar gördüğünü belirten BNPB, yaklaşık 63 bin kişinin çadırlarda kaldığını kaydetti. Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı açıklandı.

ÇALIŞMALARA 7 BİNDEN FAZLA ASKER VE POLİS KATILIYOR

AA'nın haberine göre Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor. Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

2004 YILINDA 9.1'LİK DEPREMDE 230 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6.3 ve 6.9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3.8 milyon kişi tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişi deprem riski olan bölgelerde yaşıyor. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

 

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