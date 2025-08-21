Kurtköy nerede? Kurtköy hangi şehirde, ilde, bölgede?

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Kurtköy, son yıllarda hızlı gelişimi, modern yaşam alanları ve ulaşım kolaylıkları ile dikkat çeken önemli yerleşim bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na olan yakınlığı sayesinde hem şehir içi hem de şehir dışı ulaşımda avantaj sağlayan Kurtköy, konut yatırımlarının yanı sıra ticaret ve sanayi faaliyetleri ile de adından söz ettiriyor. Peki Kurtköy nerede bulunuyor, hangi şehir ve il sınırları içinde yer alıyor? Coğrafi konumu, idari bağlılığı, çevresindeki önemli noktalar ve Marmara Bölgesi’ndeki yeri, bölgeye ilgi duyan pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Gerek İstanbul’da yaşayanlar gerekse farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, Kurtköy’ün sunduğu olanaklar nedeniyle burayı tercih ediyor. İşte, konum hakkında tüm merak edilenler…

Kurtköy, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Pendik ilçesi sınırlarında yer alıyor. Coğrafi olarak E-5 ve TEM otoyollarına yakın bir noktada bulunan bölge, İstanbul’un doğu giriş kapılarından biri olarak değerlendirilebilir. Sabiha Gökçen Havalimanı’na sadece birkaç dakika mesafede olması, Kurtköy’ün hem iş hem de turizm açısından hareketliliğini artırıyor.

Kurtköy'ün çevresinde yer alan Viaport Asia Outlet AVM, Formula 1 İstanbul Park pisti ve çeşitli iş merkezleri, bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına canlılık katıyor. Ayrıca çevrede yer alan tekno park ve sanayi bölgeleri, hem istihdam hem de ticaret açısından önemli bir rol oynuyor. Kurtköy, bu yönüyle sadece bir konut bölgesi değil, aynı zamanda iş ve ticaretin de yoğun olduğu bir merkez konumunda bulunuyor. KURTKÖY HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ İLDE? Kurtköy, İstanbul il sınırları içinde yer alırken, idari olarak Pendik ilçesine bağlıdır. Pendik, Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alan, sahil şeridi ve gelişen mahalleleriyle bilinen bir ilçedir. Kurtköy de bu ilçenin en dikkat çeken mahallelerinden biri olarak öne çıkar. İstanbul'un uluslararası ulaşım ağlarının önemli duraklarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Kurtköy'de bulunması, bölgeyi ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır hale getirmiştir. Ayrıca Kurtköy, İstanbul şehir merkezine yaklaşık 30-35 kilometre mesafede yer alır. Metro, otobüs, minibüs ve özel araç gibi birçok ulaşım alternatifi sayesinde hem Anadolu Yakası'na hem de Avrupa Yakası'na kolayca erişim sağlanır.

KURTKÖY HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR? Kurtköy, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. Marmara Bölgesi, Türkiye'nin sanayi, ticaret ve ulaşım açısından en yoğun ve gelişmiş bölgesidir. İstanbul'un doğu yakasında bulunan Kurtköy, hem Marmara Denizi kıyısına hem de bölgedeki ana kara ulaşım hatlarına yakın bir konumdadır. Marmara Bölgesi'nin dinamik yapısı içinde Kurtköy, önemli bir ulaşım kavşağı görevi görür. TEM otoyolu ve D-100 (E-5) karayoluna yakınlığı sayesinde İstanbul'un diğer ilçelerine, Kocaeli'ne, Yalova'ya ve Bursa'ya kolayca ulaşım imkanı sunar. Ayrıca Osman Gazi Köprüsü'nün sağladığı avantajlarla Ege Bölgesi'ne ulaşım süresi de kısalmıştır. KURTKÖY'ÜN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI Kurtköy, sadece konumu ve ulaşım kolaylığıyla değil, sunduğu sosyal ve ekonomik imkanlarla da öne çıkar. Bölgede çok sayıda okul, sağlık kuruluşu, alışveriş merkezi, spor kompleksi ve kültürel etkinlik alanı bulunur. Viaport Asia, Atlantis AVM ve çevredeki diğer ticari alanlar, hem bölge halkına hem de dışarıdan gelen ziyaretçilere alışveriş ve eğlence fırsatları sunar.