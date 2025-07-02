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        Haberler Bilgi Yaşam Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı Şekip Taşpınar kimdir? Şekip Taşpınar kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi?

        Kurtlar Vadisi’nin Cevat’ı Şekip Taşpınar kimdir? Şekip Taşpınar kaç yaşında öldü?

        Beyaz Gelincik, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol alan Şekip Taşpınar hayatını kaybetti. Şekip Taşpınar'ın vefatını menajeri Temmuz Karikutal, sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı Şekip Taşpınar kimdir? Şekip Taşpınar kaç yaşında öldü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:17
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        Şekip Taşpınar kimdir?
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        Ölümüyle yakınlarını ve sevenlerini hüzne boğan Şekip Taşpınar, 56 yaşında yaşama veda etti. Vefatının ardından Şekip Taşpınar’ın hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Taşpınar’ın tiyatro oyunculuğuna 1988'de Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladığı, 1995 - 1998'de Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptığı biliniyor. Taşpınar, 2000 - 2003'te Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ise oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri vermiştir.

        ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

        Şekip Taşpınar vefat etti. Oyuncunun acı haberini menajeri Temmuz Karikutal sosyal medya hesabından duyurdu. Karikutal, yaptığı paylaşımda "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey." ifadelerini kullandı.

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        ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

        Ankara'da 10 Şubat 1969'da dünyaya gelen Şekip Taşpınar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

        Tiyatro oyunculuğuna 1988'de Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başlayan Taşpınar, 1995 - 1998'de Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. Taşpınar, 2000 - 2003'te Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri verdi.

        TRT ve diğer kanallarda seslendirmeler de yapan Şekip Taşpınar, 2009'da Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı 'Cevat Akarsu / Kibritçi Cevat' karakteriyle hafızalarda yer etti.

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