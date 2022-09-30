Bir yeniden varoluş mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı önce bir halk direnişi olan Kuva-yı Milliye hareketi ile daha sonra da yeni kurulan düzenli ordu ile yürütülmüştür. Peki, Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordu hangi cephede savaşmıştır? Kurtuluş Savaşı cepheleri komutanları kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Gerek düzenli ordu gerekse de milli direniş güçlerinden oluşan Kuva-yı Milliye vasıtasıyla savaşılan Milli Mücadele cepheleri; Doğu, Güney ve Batı olmak üzere üç temel cephede gerçekleşmiştir.

Peki, Kurtuluş Savaşı’nda kimlerle savaştık? Türk Milleti, 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’da başlayan işgal hareketleri neticesinde Doğu Cephesinde Ermeniler, Güney Cephesi’nde Fransızlar ve Ermeni çeteler, Batı Cephesi’nde ise Yunanlar ile savaşmıştır.

Doğu Cephesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir, Doğu Cephesi Komutanlığı’na atanmış ve bu cephede 1920 yılının Eylül ve Ekim aylarında Ermeni kuvvetlerle büyük çatışmalar yaşanmıştır.

Doğu Cephesi’nde Ermenilere yapılan ilk savaş Oltu Muharebesi’dir. Bu muharebenin ardından yaşanan Sarıkamış ve Kars Muharebeleri neticesinde ise Kars, Ermenilerden temizlenmiş ve Ermeniler, Erzurum’dan da ayrılarak buradan çekilmişlerdir.

Geri çekilen Ermeni birliklerini takip eden 15. Kolordu, Iğdır’ı da düşman işgalinden kurtarmış ve Ermenileri Gümrü’ye kadar takip etmiştir. Gerçekleşen Gümrü Muharebesi’nin Türk ordusu tarafından kazanılması üzerine Ermeniler bir barış talep etmiş ve 2 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

Ermenistan ile yaşanan savaş ve ardından gelen Gümrü Antlaşması’nın ardından Rusya ile de Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması uyarınca, 13 Ekim 1921 tarihinde TBMM ile Gürcistan ve Ermenistan arasında imzalanan Kars Antlaşması ile Türkiye’nin doğu sınırı güvence altına alınmıştır.