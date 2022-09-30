Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi savaşları

Önce Kuva-yı Milliye vasıtasıyla ardından da düzenli ordu ile yürütülen Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi komutanı kimdir? Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’nde kimlere karşı zafer kazanılmıştır? İşte, tüm detaylar…

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’nde Kimlerle Savaştık?

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’nde Türk Milleti; İtilaf Devletleri destekli Yunan işgal güçleri ile savaşmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanların İzmir’e ayak basmasıyla başlayan ve Batı Anadolu’da gittikçe yayılan Yunan işgali neticesinde Türk ulusu; önce Kuva-yı Milliye daha sonra da düzenli ordu ile Yunanlara karşı topyekûn savaşmıştır. Tüm bu bilgilerden hareketle Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’nde kimlere karşı zafer kazanılmıştır sorusunun cevabı Yunanlar olacaktır.

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Komutanı Kimdir?

Batı Anadolu’nun Yunan işgal güçleri tarafından işgal edilmesi sonrası, 25 Haziran 1920 tarihinde kurulan Batı Cephesi’nin ilk komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’dır. 1920’nin Ekim ayında Yunanlar ile gerçekleşen Gediz Muharebesi’nin ardından Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçiliği’ne atanmış ve Batı Cephesi Komutanlığı’na 9 Kasım 1920 tarihinde İsmet (İnönü) Paşa getirilmiştir.

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Muharebeleri

Batı Cephesi’ndeki mücadeleler yaklaşık 3,5 yıl sürmüştür ve burada elde edilen sonuçlar Türk milletinin bağımsızlığının ve yeni Türk devletinin kuruluşunun zeminini hazırlamıştır. Yunanlar ile gerçekleşen Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Muharebeleri şunlardır:

Gediz Muharebeleri (24 Ekim – 12 Kasım 1920)

Kuva-yı Milliye ile Yunanlar arasında gerçekleşmiş olan bir muharebedir. Bu muharebenin sonunda Gediz, Yunan işgalcilerden temizlenmiş ve Yunanlar ilk kez işgal ettikleri bir bölgeden geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu muharebenin bir diğer önemi ise Kuva-yı Milliye’nin yetersizliklerinin TBMM tarafından görülmesi olmuştur.

Gediz Muharebelerinin ardından Ali Fuat Paşa Moskova Büyükelçiliği’ne atanmış, İsmet Paşa Batı Cephesi’nin yeni komutanı olmuş ve düzenli ordu hazırlıkları hızlanmıştır.