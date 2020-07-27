Kuru ciltler için doğal nemlendiriciler ve tarifler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNasıl Yapılır
ABONE OL

Kuru ciltler için doğal nemlendiriciler ve tarifler

Kuru cilt tipi kolaylıkla nem kaybeder ve tahriş olabilir. Bu yüzden iyi nemlendirilmeleri gerekmektedir. Peki kuru ciltlerde doğal bakım yöntemleri nasıl uygulanır? Kuru ciltler için doğal nemlendiriciler nelerdir? İşte bu cilt tipine sahip kişiler için bakım tarifleri

Kuru ciltler için doğal nemlendiriciler

Kuru cilt tipine sahip kişilerin ciltleri için bakım yapması zordur. Çünkü bu cilt tipi kolaylıkla nem kaybeder ve tahriş olabilir. Bu yüzden iyi nemlendirilmeleri gerekmektedir. Kışın soğuk hava ve yazın sıcak hava bu cilt tipinin hemen kurumasına neden olmaktadır. Cildinizin nemini korumak veya kaybedilen nemi geri kazanmak için kendiniz hazırlayarak, doğal nemlendiriciler uygulayabilirsiniz.

Kuru Ciltler İçin Nem Deposu

1 yumurta sarısı, 10 cl. Sirke, 40 cl. Ayçiçeği yağı ve 1 çay kaşığı glikozu karıştırın. Kapalı bir kap içerisinde serin yerde bekletin. Uygulamak istediğinizde pamuk yardımıyla nemlendirmek istediğiniz bölgeye sürün. Yaklaşık 1 saat sonra cildinizi yıkayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Kuru Ciltler İçin Kolay Nemlendirici

2 yemek kaşığı buğday (dövülmüş ),3 yemek zeytinyağını blendırda karıştırın. Cildinize uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayıp, kurulayın. İki günde bir olarak uygulayabilirsiniz.

Kuru Cilt Doğal Nemlendirici Tarifi

3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet avokado (ezilmiş) , 1 tatlı kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı sirkeyi iyice karıştırın. Ardından ayrı bir kasede 1 yumurta sarısını çırpın ve karışıma ekleyin. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın, 30 dakika kadar bekleyin. Ilık su ile durulayın. Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kil maskesi hangi ciltlere uygulanır?
NASIL YAPILIRCilt tiplerine göre kil maskesi uygulamaları
Deniz tutması nasıl geçer?
NASIL YAPILIRDeniz tutmasına karşı yapılması gerekenler
Işıltılı bir cilt için öneriler
NASIL YAPILIRIşıltılı bir cilt için yapılması gerekenler
Yüze ve vücuda yapılan tuz peelingi tarifleri
NASIL YAPILIRCilde uygulanan tuz peelingi yöntemi
İncinmiş bel nasıl rahatlatılır?
NASIL YAPILIRBel incinmesine iyi gelen yöntemler
9 taş nedir? 9 taş nasıl oynanır?
NASIL YAPILIR9 taş oyunu hakkında merak edilenler
Doğal güzellik sırları için etkili yöntemler
NASIL YAPILIRDoğal güzellik sırları için en etkili öneriler
Ehliyet sınavı nasıl yapılıyor? Kaç dakika sürüyor?
NASIL YAPILIREhliyet sınavı nasıl yapılıyor?
Bitkisel cilt bakımı nasıl yapılır? Bitkisel cilt bakım tarifleri
NASIL YAPILIRBitkisel cilt bakım tarifleri
Güneşten nasıl korunulur? Güneşten korunma yolları nelerdir?
NASIL YAPILIRAçık ten ve hassas ciltler için güneşten korunma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X